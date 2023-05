Após ser baleado na cabeça, adolescente recebe alta em São Gonçalo

O paciente Luiz Davi Freire da Costa, de 12 anos, recebeu alta na tarde desta quarta,-feira (16), do CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. O estudante foi vítima de bala perdida na última segunda-feira (14), no bairro Jardim Catarina.

Socorrido para o Heat, foi avaliado e estabilizado por equipe médica formada por neurocirurgião pediátrico, cirurgião geral, ortopedia e bucomaxilofacial. O menino passou por cirurgia na noite de segunda-feira para retirada do projétil que ficou preso na cabeça do paciente.

Após o procedimento, Luiz Davi foi encaminhado ao CTI pediátrico, onde permaneceu até a tarde de hoje. Ele retorna a unidade dentro de 15 dias para revisão e novos exames. O menino também fará os curativos no ambulatório de pós cirurgia do Heat.