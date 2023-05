Quatro brasileiros são presos levando R$ 26,7 milhões em cocaína em cruzeiro, na França

Na última segunda-feira (15), quatro brasileiros, sendo eles três mulheres e um homem, foram presos a bordo do navio de luxo Costa Favolosa, durante escala na cidade francesa de Marselha. De acordo com as autoridades da França, os policiais encontraram com o grupo 95 kg de cocaína escondidas dentro de malas. A corporação informou que a droga foi avaliada em cinco milhões de euros, valor equivalente a R$ 26,7 milhões.

Os quatro brasileiros viajavam se passando por turistas e influencers do Instagram. Eles foram presos no dia 2 de maio no cruzeiro que deixou o Brasil em 18 de abril. Em depoimento, os investigados, com idades entre 26 e 31 anos, admitiram o envolvimento com o tráfico internacional de drogas e que foram recrutados para levar uma carga de cocaína para a Europa. Eles declararam ainda que foram recrutados pela maior facção criminosa de São Paulo para atuar como mulas do tráfico internacional de drogas.

Segundo informações da imprensa francesa, a cocaína foi descoberta após os agentes estranharem o comportamento de um casal de brasileiros. A jovem e seu "namorado" desembarcavam do navio com uma mala de rodinhas, mas voltaram para dentro da embarcação quando perceberam que seriam abordados pelos policiais.

Cerca de 1h depois, a mulher voltou com uma mochila e, novamente, tentou recuar ao ver os agentes se aproximando. Ela então joga sua bolsa no mar. Dentro dela foram encontrados 8,4 kg de cocaína.

Os policiais revistaram a cabine onde a brasileira estava. No local havia um recibo de reserva de outro quarto no mesmo navio, em nome de outras duas brasileiras, que já tinham desembarcado.

Durante revista neste segundo quarto, os policiais localizaram o "namorado" da brasileira que jogou a mochila com drogas no mar. Embaixo da cama os agentes encontraram malas com 86,4 kg de cocaína.

As outras duas brasileiras foram presas quando souberam que o "casal" havia sido detido pela polícia. Elas já haviam entregue duas malas em um apartamento alugado pela plataforma AirBnb, em Marselha, mas voltaram ao navio para tentar resgatar o restante dos entorpecentes, e acabaram detidas.

Os suspeitos não detalharam como as drogas foram passadas para eles ou se costumavam operar juntos. Os investigadores tentam descobrir se havia drogas nas malas que as duas mulheres chegaram a despachar no apartamento alugado pela plataforma AirBnb. A polícia também busca identificar quem pegou as bagagens e fez a reserva do imóvel.