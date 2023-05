Polícia descarta mais de 2 mil toneladas de alimentos impróprios para consumo em mercado

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), em ação integrada com a Vigilância Sanitária, realizaram ação fiscalizatória, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Em um estabelecimento comercial, foi constatada a venda de produtos sem observar as normas de higiene. Mais de 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram descartadas. O gerente responsável pelo local foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.

Entre as irregularidades, havia carnes moídas e fracionadas indevidamente, sem etiquetamento de informações aos clientes, indevidamente temperadas no próprio estabelecimento e armazenadas em depósito ou expostas em área de vendas.

Após a constatação das irregularidades por agente do Serviço de Perícia da Cidade da Polícia (SPCID/ICCE), todo o material identificado como impróprio ao consumo foi descartado.