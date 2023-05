Policiais do 7º BPM estouram bingo clandestino em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram nesta noite desta terça-feira (16), na Avenida José Mendonça de Campos, no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em um estabelecimento comercial, um bingo clandestino, que no momento da operação não estava em funcionamento.

Policiais do Serviço Reservado (P/2), em resposta as informações enviadas pelo Disque Denúncia, realizou uma operação de inteligência a fim de reprimir o jogo de azar, onde conseguiram localizar o bingo que se encontrava fechado e sem apostadores. No local foram apreendidas 10 máquinas de caça níquel e o responsável pelo estabelecimento.

Diante dos fatos, o responsável e o material apreendido, foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde foram tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso. O responsável pelas máquinas, foi atuado no Art. 50 da Lei das Contravenções Penais - Decreto Lei 3688/41 e liberado.

Denuncie a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.