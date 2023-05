Acusado de estupro é preso em Tanguá

Na tarde de hoje(16), policiais civis da 70ª DP (Tanguá), coordenados pela delegada titular, Juliana Montes, capturafam um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Diante da evolução das investigações a polícia representou pela prisão do autor e após o deferimento do pedido, diversas diligências foram realizadas culminando na prisão do criminoso, que chegou a trabalhar em uma creche no município de Rio Bonito.

Cabe ressaltar que o indivíduo, que já responde por outro estupro de vulnerável, injúria e lesões corporais, abusava de sua própria sobrinha e sua prisão acontece durante a Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - “MAIO LARANJA”. Os testemunhos colhidos pelos policiais revelaram que o criminoso também já teria abusado da mãe da criança anteriormente

Após os trâmites legais realizados na unidade policial, o criminoso será levado ao presídio de Benfica onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Tanguá uma cidade mais segura.

DISQUE DENÚNCIA: 2253-1177

70 DP Tanguá : 2747-1881

O SIGILO É GARANTIDO