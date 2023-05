Operação da PM apreende farto material entorpecente em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, fizeram uma operação na última sexta-feira (12), em três localidades de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e apreenderam grande quantidade de material entorpecentes, que abasteciam o comércio ilegal de drogas na região, e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Na Rua General Pimenta de Castro, no bairro Santa Luzia, foram retiradas 15 toneladas de material usado para barricadas, desobstruindo 17 pontos e, foi apreendida com um suspeito de 22 anos, uma mochila contendo 299 trouxinhas de maconha, 174 pedras de crack, 18 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

Na Rua Aquilino de Carvalho, no bairro Vista Alegre, foram apreendidos com um suspeito de 20 anos, um rádio transmissor e uma bolsa contendo 76 pedras de crack, 35 pinos de cocaína, 13 trouxinhas de maconha, além de um caderno com anotações do tráfico local.

Na Rua Osorio Dutra, no Mutuaguaçu, local de várias denúncias de tráfico e de barricadas, os policiais prenderam Ruan da Silva de Souza, de 19 anos. Durante a abordagem, o criminoso tentou fugir com uma moto de procedência duvidosa, não obtendo êxito. Após revista pessoal, foi localizado com ele 15 pinos de cocaína e 16 pedras de crack. Qando perguntado sobre os entorpecentes, “Ruan” disse que faz parte do tráfico de drogas da comunidade do Coro Come, no bairro do Mutuapira.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Comarca de São Gonçalo, pelo crime de tráfico de drogas. A motocicleta foi infracionada e recolhida para perícia.

Diante dos fatos, das apreensões e prisão, os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a sede da 73ª DP (Neves), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e onde foi cumprido o mandado de prisão contra “Ruan”. Os outros dois detidos foram autuados nos Artigos 33, 35, 40 Lei 11343/2006.

