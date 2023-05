Justiça anula primeiro julgamento de caso de agressão ao torcedor do Fluminense, Pedro Scudieri

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) aceitou o recurso apresentado pela família de Pedro Lucas Scudieri, o 'Scudi', torcedor do Fluminense agredido por integrantes de uma torcida organizada do Vasco, e anulou o primeiro julgamento, que absolveu três acusados.

Os desembargadores decidiram pela anulação de forma unânime, por três votos a zero. Com isso, o caso deve passar por um novo julgamento, ainda sem data.

O torcedor tricolor foi agredido em 2017, quando estava em um ponto de ônibus com a camisa do Fluminense. Os acusados pelo caso foram absolvidos em 2021.

Na época, Diego Augusto Carvalho Ribeiro, Diogo Gabriel de Souza e João Victor Correia Giffoni Hygino chegaram a ser presos preventivamente. Eles foram acusados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa.

O torcedor voltava de uma partida entre Fluminense e Portuguesa, em Xerém, quando foi agredido. Ele levou pancadas de barras de ferro e ficou internado por mais de cinco meses. Scudi chegou a estar em coma induzido e hoje tem lesões que causam limitações físicas e de fala.