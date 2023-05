Suspeito morre após troca de tiros com a PM na Avenida Brasil

Um suspeito morreu após uma troca de tiros com policiais militares, na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Brasil, altura de Bangu, Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações da PM, os agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na via. Uma outra equipe, esta do Bairro Presente Padre Miguel, que reforçava o patrulhamento, avistou o carro roubado. Ainda segundo a PM, os suspeitos não respeitaram a ordem de parada e um dos homens atirou contra os agentes, que revidaram.

Após o confronto, os indivíduos desceram do automóvel e fugiram em direção à uma área de mata.

Durante buscas na região, os policiais encontraram um dos suspeitos ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma réplica de pistola. O carro foi recuperado e os outros homens não foram encontrados. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).