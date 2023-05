Operação policial na Penha deixa músico ferido

Operação teria como objetivo prender criminosos de outros estados envolvidos em ataque a banco no Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem de 42 anos ficou ferido após uma troca de tiros no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (16/05). Desde a madrugada, a comunidade é palco de uma operação policial realizada em conjunto entre agentes da Civil e da Militar.

A operação teria como objetivo encontrar lideranças criminosas de outros estados que podem estar escondidos no Complexo. As trocas de tiros seguiram até a manhã, o que acabou resultando na suspensão das aulas em 13 escolas na região. Segundo a Secretaria de Educação da cidade, 4.621 estudantes foram afetados por isso.

O músico Fábio Gomes, de 42 anos, morador da comunidade, foi atingido por um disparo no braço esquerdo. Em um áudio compartilhado por ele com amigos, que circula nas redes sociais, o homem afirma que, mesmo ferido, evitou sair de casa para evitar ser atingido outra vez.

"Eu moro sozinho e tô com medo de sair e eles acharem que sou bandido e fazerem qualquer coisa comigo, mas eu preciso de ajuda", conta o rapaz, na mensagem. Ele teria sido atingido dentro de casa, quando se levantou da cama para ir ao banheiro. Mais tarde, ele conseguiu dar entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele tem quadro de saúde estável, de acordo com a unidade.

Uma pessoa, cuja identidade não foi divulgada, foi presa, segundo a Polícia. Drogas foram apreendidas com ela. Os alvos da operação seriam Sidmar Soares dos Santos, o “Bolota” e Manoaldo Falcão Costa Junior, o “Gordo Paloso”, além de um criminoso local que estaria envolvido, junto dos outros, no ataque a uma agência da Caixa Econômica na Ilha do Governador, na última sexta-feira (12/05).