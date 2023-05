Menino autista de 3 anos é encontrado morto dentro de carro

No último domingo (14), Heitor Brito Wuaden, menino autista de 3 anos, morreu após ficar trancado dentro de carro em em Guarantã do Norte, município de Mato Grosso. Segundo a mãe, a criança gostava de brincar dentro do veículo da família. O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

De acordo com as informações da ocorrência, o menino foi encontrado pela mãe, já desacordado, dentro do veículo.

Ela contou que chegou em casa, no sábado (13), por volta das 13h, com o filho. Minutos depois, ela afirma que foi se deitar e quando acordou, sentiu falta do filho. Ao procurá-lo, o encontrou desmaiado dentro do carro.

Os pais então levaram a criança para uma unidade de saúde da cidade, onde ele recebeu atendimento, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado ao IML. O caso é investigado pela Polícia Civil.