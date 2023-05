Criminosos tentam expandir 'domínio de território' em Maricá

A ação foi desencadeada poucos dias após criminosos do Comando Vermelho postarem vídeos nas redes sociais comemorando a conquista do novo território - Foto: Reprodução

A ação foi desencadeada poucos dias após criminosos do Comando Vermelho postarem vídeos nas redes sociais comemorando a conquista do novo território - Foto: Reprodução

Após denúncias de que criminosos estariam "criando" uma nova boca de fumo no bairro Pedreiras, Maricá, policiais do 12º BPM (Niterói) foram ao local e conseguiram frustrar a ação dos bandidos, que chegaram a fazer vídeos comemorando a nova conquista de terras. Na ação, três criminosos morreram, um foi preso, além da apreensão de duas pistolas, uma espingarda, rádios de comunicação e farta quantidade de drogas.

A ação foi desencadeada poucos dias após criminosos do Comando Vermelho postarem vídeos nas redes sociais (Veja abaixo) comemorando a conquista do novo território. A Rua do Sanhaço, no bairro Pedreiras, não tinha tráfico, segundo a polícia, e a chegada dos criminosos assustou moradores do local.

null Divulgação

Autor: Divulgação

null Divulgação

Autor: Divulgação

Ostentando armas e drogas, os criminosos passaram a circular na região no último final de semana. Na última segunda-feira (15), policiais militares foram ao local e flagraram um grupo de criminosos em ação. Ao perceberem a presença da PM os bandidos tentaram fugir e iniciaram um intenso confronto.

Três homens foram baleados. Dois deles morreram no local e um chegou a ser socorrido para unidade de saúde, mas morreu ao chegar no Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara. O quarto acusado foi preso em flagrante.

Com o grupo, além das armas, a polícia apreendeu rádios de comunicação e farta quantidade de maconha, cocaína e crack.

Os corpos foram periciados por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que registraram o caso como Morte por Intervenção de Ação Policial, conhecido como auto de resistência.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

Conquistas de terras e pontos de drogas

Criminosos do Comando Vermelho estão tentando implementar o domínio da facção em locais que ainda não há registros de atuações de criminosos. Além de Maricá, comunidades de facções rivais em São Gonçalo e diversas áreas de Itaboraí já foram alvos de criminosos da facção.

Mostrando certeza da impunidade e usando os atos para mostrar domínio a criminosos rivais e impor medo a moradores, está cada vez mais comum criminosos registrarem e divulgarem suas ações em redes sociais.