Dois homens são esfaqueados durante briga na Praia de Charitas

Um homem de 29 anos e outro de 35 foram esfaqueados durante uma briga, na madrugada desta segunda-feira (15), na orla da Praia de Charitas, em Niterói, próximo ao terminal das Barcas. Autor do crime, um sushi man 29 anos, foi localizado e responderá em liberdade.

O caso ocorreu quando as vítimas estavam com amigos em um quiosque da praia, por volta das 5h, e o suspeito teria se envolvido em uma discussão com um amigo em comum dos dois homens feridos. Na tentativa de separar a briga, as vítimas foram feridas pelo acusado, que estaria com uma faca.

O suspeito pela agressão diz que não tinha a intenção de ferir os dois homens, e que precisou fugir do local por medo de ser linchado. Pouco tempo após a agressão, agentes do Segurança Presente teriam o localizado perto do Catamarã e o levaram para a delegacia.

Os dois homens foram socorridos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Mário Monteiro, em Piratininga, e depois liberados. Eles foram feridos de forma superficial e não apresentam risco de vida.

O autor das facadas responderá em liberdade por lesão corporal com emprego de arma branca. O caso foi registrado na 79ªDP (Jurujuba).