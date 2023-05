Detenta sai para visita de Dia das Mães no Rio e é morta horas depois

Bruna de Paula foi morta na véspera do Dia das Mães - Foto: Reprodução

Um detenta foi morta horas depois de sair da prisão em Bangu para visitar a família no Dia das Mães, no último sábado (13). Essa era a primeira vez que ela foi liberada para a "saidinha" em seis anos.

Bruna de Paula havia sido presa por envolvimento com o tráfico de drogas e teve a chance de visitar a família, que mora na Zona Norte do Rio, durante o feriado, porém foi assassinada a tiros no mesmo dia.

Nas redes sociais, circulam dois vídeos da presa celebrando o momento inédito: um mostra a sua saída da cadeia com os familiares a esperando na porta e outro mostra Bruna soltando fogos para comemorar sua saída temporária.

O corpo de Bruna foi encontrado com marcas de tiro dentro de um carro no Grajaú, poucas horas depois da liberação da prisão. Segundo a Polícia Militar, o veículo era roubado.

De acordo com a irmã de Bruna, sua mãe precisou fazer o reconhecimento em pleno Dia das Mães.

A Polícia Civil investiga o caso.