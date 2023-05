Madrasta acusada de envenenar enteados vai a júri popular

A madrasta presa por suspeita de envenenar os enteados com chumbinho vai a juri popular depois de decisão da 3ª Vara Criminal da Capital, divulgada nessa segunda-feira (15), pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Cíntia Mariano Dias Cabral é acusada de matar a enteada, Fernanda Cabral, de 22 anos, e de tentar matar o enteado, Bruno Cabral, de 16 anos.

Segundo os investigadores, Cíntia teria colocado chumbinho na comida dos enteados. Fernanda, então com 22 anos, morreu no dia 28 de março do ano passado. Já Bruno, de 16 anos, sobreviveu à tentativa de homicídio ocorrida há, exatamente, um ano, no dia 15 de maio. Os advogados da madrasta se manifestaram, informando que vão recorrer da decisão. O TJRJ manteve a prisão preventiva da mulher até o julgamento, que deve acontecer no ano que vem.

“Mantenho sua prisão preventiva por entender que remanesce contra ela todos os pressupostos sobre os quais veio a ser decretada, sobretudo para resguardo da ordem pública, haja vista o modus operandi adotado na prática dos delitos, envenenamento dos enteados por motivo fútil, razão pela qual mantenho a prisão da ora pronunciada.”

Após comer um sanduíche na casa da madrasta, Fernanda se sentiu mal e foi levada ao Hospital Albert Schweitzer, onde permaneceu internada durante 13 dias. Bruno também deu entrada no mesmo hospital onde a irmã morreu, após comer um feijão preparado pela madrasta.