Esposa de sambista assassinado na Barra afirma que ele estava desarmado no dia do crime

Shayene Cesário, viúva de Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés, utilizou suas redes sociais na segunda-feira (15) para falar sobre o assassinato de seu marido. O ex-presidente da Unidos de Vila Isabel foi morto a tiros em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A Musa da Portela escreveu que Moisés estava desarmado e sem segurança no momento em que foi assassinado. Segundo Shayene, seu marido levava uma vida tranquila no mundo do samba, ao lado de sua família.

"A morte do meu marido foi um ato extremamente covarde, pois todos sabiam que o Moisés vivia uma vida pacífica com sua família, semana após semana, no mundo do samba, desarmado e sem segurança. Que Deus proteja minha vida e a vida da minha filha dessa covardia que destruiu a felicidade da nossa família", ela postou.

Em uma entrevista ao DIA no início deste ano, a viúva também mencionou estar ciente da existência de um mandante por trás do crime, mas não sabe quem poderia ser. "Acredito que o mandante sempre se incomodou com a vida e a história de vitórias e liderança do meu marido", disse ela.

Shayene também revelou ter sido ameaçada e teme por sua própria vida e pela vida de sua filha após a morte do marido. Ela mencionou que a segurança da família foi comprometida após o crime.

"No dia do meu depoimento oficial na Delegacia de Homicídios, um drone retornou à minha residência e foi encontrado um rastreador no meu carro. Conforme já divulgado pela imprensa, o telefone da minha filha foi hackeado e recebeu ameaças", admitiu.

O assassinato de Moisés ocorreu em 25 de setembro de 2022, em um posto de gasolina na Avenida das Américas. Os suspeitos aguardaram o momento em que a vítima saía de uma farmácia localizada no mesmo estabelecimento e retornava ao seu veículo. Durante o incidente, dois homens se aproximaram em uma motocicleta, um deles desembarcou, se aproximou de Moisés e o atingiu com um tiro na cabeça, matando-o instantaneamente.