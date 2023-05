Homem é detido por cultivo e tráfico de drogas em Niterói

PM encontrou cultivo de maconha em casa no bairro São Domingos - Foto: Divulgação

PM encontrou cultivo de maconha em casa no bairro São Domingos - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) descobriram, na manhã desta segunda (15), uma plantação de cannabis em Niterói. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua José Bonifácio, no bairro São Domingos.

Segundo informações, a polícia foi alertada sobre a existência de uma estufa e plantação de cannabis no referido endereço. A denúncia também dizia que no local o material produzido era traficado através de vendas realizadas na própria residência e entregas em domicílios.

Após receber a denúncia, a equipe se dirigiu ao local e teve contato com o suspeito identificado. O acusado cooperou com as autoridades e permitiu a entrada da equipe na residência. Durante a inspeção, foi constatada a presença de uma estufa e diversos pés de cannabis.

O acusado e o material encontrado foram levados para 76ªDP (Centro). O homem será submetido aos procedimentos legais, sendo indiciado por cultivo e tráfico de drogas.

A plantação de cannabis é considerada ilegal no Brasil, de acordo com a Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006).