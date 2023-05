Homem é preso após esfaquear ex-companheira e outro homem em Maricá

Um homem acusado de tentar matar duas pessoas a facadas foi preso, na manhã do último domingo (14/05), no Centro de Maricá. As vítimas seriam, de acordo com relatos da Guarda Municipal, a ex-companheira do suspeito e um outro homem, que estaria com ela.

O acusado foi detido, inicialmente, por guardas que foram acionados na Praça Orlando de Barros Pimentel, onde ocorreu as tentativas de feminicídio e homicídio. Segundo o relato dos agentes, o homem estava embriagado e teria sido motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Drº Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. A mulher, que tem 39 anos, foi golpeada no pescoço e no tórax. Por conta dos ferimentos, precisou passar por uma cirurgia. Ela está internada na UTI do Hospital, segundo a unidade. Já o homem, de 35, ficou ferido na região do ombro e foi recebeu alta após ser atendido no Hospital.



O suspeito foi levado para a 82ª DP (Maricá) e, de lá, encaminhado para Central de Flagrantes, na 76ª DP (Niterói).