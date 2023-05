Final de semana é marcado por várias mortes em Itaboraí

Todas as mortes estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Mais um final de semana foi marcado pela violência em Itaboraí. A ação de criminosos nos últimos meses tem levado temor à população.

A primeira morte ocorreu na noite da última sexta-feira (12), em Vila Brasil. No local, um homem identificado pela polícia como Adilson Ferreira da Silva Filho, o Adilson do Gás, foi morto a tiros na Rua Piaui.

A Polícia busca câmeras de segurança para identificar os suspeitos. A Família da vítima não deu nenhuma informação no local que pudesse contribuir com as investigações.

Na noite de domingo (14), um homem foi morto por volta das 18h, na Rua Feliciano da Costa, em Ampliação. A vítima não identificada, aparentava 30 anos e tinha pele negra. O homem usava camisa cinza e short preto. Nenhuma testemunha foi localizada no local.

A última morte aconteceu na madrugada desta segunda-feira (15), quando um homem gravemente ferido foi deixado na porta do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Apesar da tentativa de socorro, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu logo após sua admissão na unidade de saúde.

Segundo a PM, um homem em um Ford/KA, prata, teria deixado a vítima no hospital, mas não prestou qualquer informação que pudesse facilitar sua identificação. Até o momento, nenhum familiar esteve na unidade para reconhecer o corpo. O homem aparenta ter em torno de 40 anos.

Todas as mortes estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.