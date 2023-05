Homem e mulher grávida são presos por tráfico na RJ-124, vídeos!

Uma mulher grávida de sete meses e um homem foram presos pela Polícia Militar suspeitos de tráfico de drogas na RJ-124, em Boa Esperança, Rio Bonito, na noite deste sábado (13). Durante a ação, foram apreendidas farta quantidade de material entorpecente no veículo do casal.

De acordo com homens do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), eles tiveram a atenção voltada para o veículo Toyota Etios, na altura do km 13. Após ordem de parada, os policiais iniciaram buscas no automóvel, onde foram encontrados 42,5 quilos de maconha no total.

À polícia, o casal contou que as drogas eram oriundas do Complexo do Alemão e tinham como destino São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama), onde a mulher, 39 anos, e o companheiro, 24, acabaram presos em flagrante por tráfico.