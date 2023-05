Polícia Civil desarticula organização criminosa de receptadores de carga de óleo lubrificante

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, neste sábado (13/05), quatro homens em flagrante pelo crime de receptação de carga de óleo lubrificante. Eles foram capturados na comunidade Vai Quem Quer, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após um trabalho de inteligência.

De acordo com os agentes, os criminosos foram presos quando adquiriam óleo lubrificante que havia sido roubado em Duque de Caxias, no último dia 6. Essa foi mais uma das ações realizadas pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) dentro da "Operação Torniquete", que tem como objetivo diminuir os índices de roubos de cargas e de veículos no estado do Rio de Janeiro.