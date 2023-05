Segurança Presente prende dois homens acusados de estelionato e falsificação de documentos em São Gonçalo

Policiais do Segurança Presente prenderam, na tarde desta sexta-feira (12 de maio), dois homens acusados de estelionato e falsificação de documentos. O crime ocorreu na Agência da Caixa Econômica Federal na Rua Doutor Nilo Peçanha, em São Gonçalo.

Um acusado foi até o local e tentou realizar o saque de um FGTS de uma vítima na qual ele obtinha os dados, mas não houve sucesso. A gerente do estabelecimento estranhou a presença do homem que no dia anterior já havia estado na agência fazendo filmagens, tirando fotos do local e fazendo perguntas suspeitas aos funcionários. Imediatamente, a responsável pela agência ligou para a base do Segurança Presente de São Gonçalo e informou a movimentação suspeita.

Os agentes se dirigiram até o local e perceberam que o acusado não estava sozinho, havia um comparsa dando cobertura em um automóvel. Ao serem abordados, os homens confessaram que se tratava de um golpe de FGTS pois eles tinham os dados de outras vítimas. Durante a revista foram encontrados no veículo foram encontrados no veículo diversos documentos de identidade de terceiros, celulares, uma caderneta de anotação com dados bancários e outro pertences.

Os homens foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Niterói onde permanecem presos.