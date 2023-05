Homem é preso após tentar furtar Batman e Super-Homem

Policiais do Segurança Presente prenderam, na tarde desta sexta-feira (12 de maio), um homem de 45 anos acusado de furtar dois bonecos de um estabelecimento comercial. O crime ocorreu em uma loja da Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon.

O acusado tentou sair da loja portando dois bonecos um do Super Homem e outro do Batman avaliados no valor de R$ 209,98 que estariam dentro de sua bolsa, sem realizar o pagamento dos bonecos.

Rapidamente os agentes foram acionados e confirmaram que aquele caso se tratava de um furto e conduziram o homem até a 14ªDP (Leblon), onde ele permanece preso à disposição da justiça.