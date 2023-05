Polícia Civil prende maior fornecedor de drogas da Região Sul Fluminense

As investigações demonstraram que a organização criminosa que atua em Resende possui um sítio na área rural do município onde funcionava uma refinaria de drogas - Foto: Divulgação

Agentes da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quinta-feira (11/05), um homem apontado como maior fornecedor de drogas da Região Sul Fluminense. Ele foi capturado na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, após ação em conjunto com a Polícia Civil paulista.

As investigações demonstraram que a organização criminosa que atua em Resende possui um sítio na área rural do município onde funcionava uma refinaria de drogas. O local era utilizado para receber cocaína vinda do estado de São Paulo, refinar, embalar e depois distribuir para venda em cidades da Região Sul Fluminense.

Na refinaria, os agentes encontraram diversos aparelhos utilizados para o processamento dos entorpecentes, um fuzil e uma espingarda. O proprietário do sítio foi preso em flagrante.