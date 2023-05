Polícia Civil prende três pessoas em operação contra grupo especializado em emissão de boletos falsos

O objetivo era cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra integrantes do grupo, no estado de São Paulo - Foto: Divulgação

O objetivo era cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra integrantes do grupo, no estado de São Paulo - Foto: Divulgação

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) realizou a "Operação Boleto Fake", nesta sexta-feira (12/05), para desarticular uma organização criminosa especializada em emissão de boletos falsos de pagamento. O objetivo era cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra integrantes do grupo, no estado de São Paulo. Todos os alvos foram capturados, com o apoio de agentes da Polícia Civil paulista.

Os golpes tiveram início com a abertura de uma empresa, naquele estado. As vítimas eram induzidas ao erro quando, por meio de site de busca, procuravam o endereço eletrônico de uma grande seguradora para emissão de segunda via de boleto para pagamento de plano de saúde. O mecanismo de busca sugeria um link patrocinado, em destaque no topo da página, que simulava o site da seguradora, mas que gerava boletos em nome da empresa dos golpistas.

Segundo levantamento da delegacia da Barra da Tijuca, os criminosos faturaram pelo menos R$ 4 milhões com este golpe. Foram identificadas vítimas em pelos menos cinco estados do país.