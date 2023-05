Homem acusado de estuprar crianças e adolescentes em Japeri é preso

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (11), acusado de abusar sexualmente de cinco crianças e adolescentes em Japeri, na Baixada Fluminense. As vítimas do crime seriam amigos do neto do suspeito.

A investigação se iniciou após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) receber uma informação, do Conselho Tutelar, de que o acusado estaria oferecendo dinheiro para crianças e adolescentes do sexo masculino em troca de favores sexuais.

A 1ª Promotoria de Justiça de Japeri solicitou, então, a instauração de um inquérito policial e, iniciada a investigação, foram colhidos os depoimentos de três vítimas, que confirmaram os fatos. Em seguida, a 2ª Promotoria de Justiça de Japeri, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e juntamente com policiais civis da 63ª DP, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão temporária contra o acusado e outro investigado.



Após a expedição do mandado de prisão, outras duas vítimas prestaram queixa contra o suspeito do abuso sexual.