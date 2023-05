'Ben 10' é preso pela polícia após sofrer AVC e ir parar no hospital

O chefe do tráfico da comunidade Gogó do Bom Pastor, em Belford Roxo, foi preso na noite desta quinta-feira (11) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Denis França Costa, o 'Ben 10', estava internado no Hospital Getúlio Vargas após sofrer um AVC.



O traficante de 37 anos, que deu entrada no hospital da Zona Norte do Rio depois de passar mal, é um dos homens da linha de frente do TCP (Terceiro Comando Puro), facção suspeita de atuar nos confrontos que vêm ocorrendo na Baixada Fluminense.

'Ben 10' tinha dois mandados de prisão por tráfico e também é acusado de feminicídio contra a ex-companheira, em junho de 2014, quando a jovem tinha apenas 16 anos.