Pais são presos sob acusação de morte de filho de apenas 10 anos em Tanguá (vídeo)

A morte de uma criança de apenas dez anos chocou a cidade de Tanguá, nessa quarta-feira (10). A criança, segundo a polícia, morreu em decorrência se maus tratos praticados pelos próprios pais, que foram presos sob acusação de autoria do crime.

Na manhã dessa quarta-feira, chegou até o conhecimento da 70ª DP (Tanguá) que uma criança de 10 anos de idade teria sido encontrada morta na casa onde morava com os pais e mais dois irmãos. Diante dessa informação a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar melhor os fatos e averiguar as circunstâncias da morte da criança, cujo cadáver aprensentava sinais nítidos de subnutrição e maus tratos.

Chegando ao local, no bairro Chácaras do Pinhão, os policiais se depararam com uma casa insalubre, totalmente suja e confirmaram os fatos ralatados e identificaram a vítima fatal. Em seguida diversas diligências foram efetuadas para descobrir o que teria ocorrido com o menor.

Ao se aprofundar nas investigações, foi verificado que os outros filhos do casal estavam sofrendo de desnutrição e desidratação severas. O conselho tutelar foi acionado para auxiliar no cuidado das crianças, uma delas passando mal foi levada ao hospital para receber tratamento.

O testemunho de vizinhos e familiares revelou a real situação pela qual as crianças estavam passando, foi informado que elas ficavam dias sem comer. Uma delas, em depoimento assistido pelo conselho tutelar, disse que estava a 3 dias sem se alimentar.

Além das provas testemunhais, também foi levantado que a criança já tinha sido atendida no hospital anteriormente, onde o médico atestou que apresentava sinais de negligência familiar e maus tratos.

Após ter reunido provas suficientes, e ter localizado e capturado os pais das crianças, a delegada da 70ª DP, Juliana Montes, determinou a prisão em flagrante por homícidio culposo e abandono material dos dois acusados pelo homicídio do menor.