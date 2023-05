Acusado de tentar sequestrar prefeito de Itaboraí é preso

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta terça-feira (09/05), um homem acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubos de veículos. Ele também é apontado como um dos envolvidos na tentativa de latrocínio contra o prefeito de Itaboraí, Marcelo Jandre Delaroli.

A ação que resultou na prisão do acusado ocorreu durante a "Operação Torniquete", que tem como objetivo coibir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro e diminuir os índices desses delitos.Os agentes realizaram um trabalho de inteligência, identificaram o suspeito e seguiram até o bairro Nova Cidade, no município de Itaboraí.

Após diligências, o homem foi localizado e preso. Durante depoimento, ele confessou ter participado da tentativa de latrocínio contra Marcelo.O fato aconteceu em outubro do ano passado, na RJ-114, próximo de Maricá. Na ocasião, o autor e três comparsas tentaram roubar o carro do prefeito e atiraram no automóvel. A equipe de segurança do político conseguiu evitar o crime.