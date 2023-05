Niterói Presente prende suspeitos de roubo de motos em estacionamentos públicos

Policiais da Operação Segurança Presente prenderam, na tarde desta terça-feira (09/05), dois suspeitos de roubar uma motocicleta no Centro de Niterói. Durante a perseguição a dupla, os agentes fecharam o acesso da Ponte Rio-Niterói, pela Avenida Jansen de Melo.

Os suspeitos eram investigados por atuarem no Centro de Niterói, onde realizavam furtos de motocicletas estacionadas nas ruas. A dupla faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de motos da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, e vinha sendo monitorada. Na segunda-feira, inclusive, praticaram um furto no Centro do município.

Na ação desta terça, os dois suspeitos chegaram de moto na Praça General Gomes Carneiro (conhecida como Praça do Rink), no Centro, e tentavam pegar uma motocicleta quando foram reconhecidos pelos agentes do Niterói Presente.

Uma perseguição começou com a fuga dos suspeitos em direção à saída do município. O acesso à Ponte Rio-Niterói foi fechado e, cercado, os dois se entregaram. Com eles, os policiais encontraram uma mochila com várias chaves e a moto usada por eles estava com a placa adulterada e tinha sido roubada na área da Penha.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP, onde o material ficou apreendido. Um dos detidos era menor. O adulto foi autuado por roubo, receptação e adulteração de placa.