Suspeito de furtar residência em Maricá é preso

Um homem acusado de invadir uma casa em Ponta Negra, em Maricá, para realizar furtos foi preso na manhã desta terça-feira (09/05).

O acusado teria cometido o crime também pela manhã, segundo os relatos. Ele teria pulado o muro da residência, que fica na Rua 152, na Região Litorânea, portando um alicate. No local, ele teria furtado um aparelho de televisão.

Enquanto escapava, ele foi visto com a TV por uma vizinha do domicílio. A mulher acionou a Polícia Militar, que enviou policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Ponta Negra para apurar a denúncia no local.

Lá, o homem foi encontrado e capturado. Segundo os oficiais, há suspeitas de que ele possa ser o responsável por outros casos de furto na região. Ele foi levado para a 82ª DP (Maricá), que registrou a ocorrência.