PF prende chefe de facção criminosa do RN na Região dos Lagos, RJ

Na tarde desta terça-feira (9), a Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu Zadonaide Nunes, acusado de chefiar uma facção criminosa do Rio Grande do Norte. Ele estava morando na cidade de Rio das Ostras, no Norte Fluminense.

O criminoso é apontado pelas investigações de coordenar os ataques a capital potiguar em março deste ano. A prisão contou com equipes do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE-FACÇÕES/RJ), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e da Delegacia da PF em Macaé (DPF/MCE), além da colaboração da Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN).

Zadonaide é foragido da Justiça desde fevereiro de 2018. Ele é condenado por homicídio, roubo e receptação. Ele ainda é investigado por ter participar de um assalto à joalheria em um shopping center de Natal em 30 de outubro de 2012.

Na ocasião, os criminosos deixaram um pacote contendo um artefato explosivo sobre o balcão do estabelecimento. O explosivo seria acionado caso a polícia fosse comunicada do roubo.