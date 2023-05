Suspeito invade escola após tentativa de roubo de carga no Capote

Aulas no Escola Municipal Doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto foram suspensas no turno da tarde - Foto: Reprodução/Google Maps

Aulas no Escola Municipal Doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto foram suspensas no turno da tarde - Foto: Reprodução/Google Maps

Três suspeitos foram presos nesta terça-feira (09/05) após uma tentativa frustada de roubo de carga na região do Capote, no Colubandê. Um dos acusados teria invadido uma escola na região durante o conflito.

Segundo informações da Polícia, o trio tentava levar uma carga de cigarros da marca Souza Cruz quando foram encontrados por agentes da Polícia Militar, próximo a Rua Expedicionário Ari Rauen. Eles teriam trocado tiros com os oficiais, de acordo com os relatos.

Durante o conflito, um dos acusados entrou na Escola Municipal Doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto. A Secretaria de Educação informou que o homem não chegou a fazer reféns no local; alunos e funcionários foram retirados da unidade. Policiais montaram um cerco tático nos arredores do colégio e, depois que o prédio foi evacuado, entraram no local e capturaram o acusado.

Os outros dois acusados também foram detidos. De acordo com informações preliminares, um dos capturados seria responsável por uma série de outros roubos na região. A ação também terminou com a recuperação da carga, intacta, além da apreensão de celulares e uma motocicleta.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, as aulas no turno da tarde da escola foram suspensas. A 73ª DP (Neves) registrou a ocorrência.