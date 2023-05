Homem morre após ser baleado enquanto dormia em Maricá

Um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na manhã desta segunda-feira (8), no Jardim Atlântico, em Maricá. De acordo com as investigações, a vítima, Alex da Silva Gaetho Antunes, teria sido baleada através da janela de sua casa, enquanto dormia.

Segundo informações, a Polícia Militar recebeu denúncias de que havia um corpo no endereço. Ao chegarem no local, os policiais constataram a presença do corpo de Alex com uma perfuração no crânio. Além do cadáver, os parentes da vítima também estavam presentes no local.

A Polícia informou, ainda, que não havia câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades que possam auxiliar nas investigações. As autoridades agora trabalham para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram a morte de Alex da Silva Gaetho Antunes.

Os agentes da 82ª DP (Maricá) irão iniciar as diligências e coletar todas as informações necessárias para solucionar o caso. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia.