Suspeito é preso e arma é apreendida em Maricá

Um suspeito armado foi preso por policiais militares do 12º BPM (Niterói) na manhã desta segunda-feira (08), em Maricá.

Com ele, foi capturado um revólver de calibre 38. No local, a equipe também encontrou munições para a arma, quatro aparelhos de rádio comunicação, um cinto NA, dinheiro em espécie, além de um caderno com informações aparentemente relacionadas a transações do tráfico.

Todo o material foi apreendido. A ocorrência segue em andamento.

*Em apuração