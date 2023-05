Polícia Civil prende mulher com drogas na Rodoviária Novo Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, neste sábado (06/05), uma mulher, de 20 anos, com uma mala de entorpecentes. Ela foi capturada na Rodoviária Novo Rio, no Centro da capital fluminense.

De acordo com as investigações, a acusada recebeu 30 tabletes de 1 quilo de maconha de outra mulher, em um viaduto próximo ao local. A droga foi adquirida no Complexo da Penha, na Zona Norte, e pertence a um traficante paranaense que está foragido na comunidade. O entorpecente seria levado para Belém, no Pará.

Em março deste ano, os agentes já haviam capturado uma criminosa no terminal rodoviário, com uma metralhadora na bagagem. Ela estava em um ônibus também com destino à capital paraense. Informações do Setor de Inteligência da DRE apontaram que ela adquiriu o armamento no Complexo da Penha.