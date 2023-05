Policiais da RECAP prendem foragido da Justiça na Baixada Fluminense

Cartaz do Disque-Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), sob a coordenação do diretor da divisão, através de um trabalho de inteligência e com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, recapturaram na manhã deste domingo (07), na Rua Luiz Vicente Gonzaga, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o criminoso, evadido do sistema penitenciário, Wallace de Andrade Alves, de 41 anos.

Ele foi sentenciado a 12 anos e 3 meses de reclusão, em dois processos distintos, por forte atuação nas práticas dos crimes de tráfico de drogas, Artigo 33 da Lei 11343/06, Wallace encontrava-se preso no Instituto Penal Edgard Costa, quando obteve o benefício de saída temporária (VPL), concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em abril de 2018. Como não retornou na data prevista, passou então a ser considerado foragido da justiça.

Após ser dada voz de prisão, os policiais conduziram o foragido à 60ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário.

Para denunciar a localização de foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento do Disque Denúncia: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp do Disque Denúncia: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.