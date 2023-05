Vítima de fake news espancado por moradores tem morte encefálica em SP

O homem de 49 anos, brutalmente espancado após ser acusado injustamente de roubar uma motocicleta, teve a morte encefálica confirmada pelo Hospital Santo Amaro (HSA), em Guarujá, no litoral de São Paulo, nesse domingo (07). A unidade aguarda a decisão da família para eventual doação de órgãos.

Osil Vicente Guedes foi agredido em Vicente de Carvalho, na última quarta-feira (3). Na ocasião, a PM informou ter sido acionada para atender uma ocorrência em que um homem era agredido com pedras e um pedaço de madeira. Um motorista de um carro fez um vídeo e flagrou o momento da agressão. As imagens mostram o homem de camiseta vermelha sentado no meio da rua e rodeado por três moradores. Um deles, de camiseta branca e boné, bate com um capacete na cabeça do homem.



Testemunhas disseram que as agressões começaram após um grito de "pega ladrão" direcionado à vítima. O dono da moto, porém, informou à corporação que conhece Osil e que teria emprestado o veículo para ele.

Trágica coincidência

O crime aconteceu na mesma cidade, exatos nove anos depois de outro crime brutal ocasionado por notícias falsas que, inclusive, inspirou a novela Travessia, da TV Globo, encerrada nesse fim de semana.

No dia 3 de maio de 2014, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi acusada de bruxaria após informações de que ela havia sequestrado uma criança para rituais de magia negra. Ela foi capturada por moradores, arrastada e espancada até a morte. Os vídeos do crime foram amplamente divulgados nas redes sociais na época.