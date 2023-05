Preso em Niterói acusado de tentativa de latrocínio

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, na última sexta-feira (05), um homem pelo crime de tentativa de latrocínio.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por um objeto não identificado, que deixou seu olho roxo e fechado instantaneamente. Logo após, foi esfaqueada no tórax, no ombro e no punho. O caso aconteceu no dia 21 de abril, por volta das 03h30, no Centro daquele município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A vítima havia saído de um bar e estava de bicicleta quando foi abordada pelo acusado. Apesar das lesões sofridas, correu e fugiu. O assaltante não conseguiu roubar o cordão dela, mas levou a bicicleta.

Após oitivas e análise de imagens de câmeras de segurança, na quinta-feira (04), os agentes encontraram um indivíduo com as mesmas características físicas daquele que aparece nos vídeos.

Em sede policial, o autor optou por permanecer em silêncio, mas a vítima o reconheceu como sendo o assaltante. Após a autoridade policial representar pela prisão temporária do mesmo, o pedido foi acatado pela Justiça, e o mandado cumprido na sexta-feira.

Cumpridas as formalidades legais, o criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário.