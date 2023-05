PM 'estoura' bingos clandestinos na Zona Norte do Rio

Com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, policiais do 22º BPM (Maré), 28º BPM (Volta Redonda) e 39º BPM (Belford Roxo), interditaram neste final de semana, três bingos clandestinos, que estariam funcionando ilegalmente, no interior de estabelecimentos comercias, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, e nos municípios de Belford Roxo e Volta Redonda.

Na Avenida Paris, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, policiais do 22º BPM, apreenderam 10 máquina de caça-níqueis e 02 notebooks. Esse mesmo bingo havia sido interditado em 2018.

Na Avenida Santa Rita, no Retiro, em Volta Redonda, foram apreendidas quatro máquinas em pleno funcionamento, por policiais do 28º BPM.

Na Rua Mafalda, no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, policiais do 39º BPM, conseguiram apreender seis máquina de vídeo bingo.

Os responsáveis e o materiais aprendidos, foram todos encaminhados, respectivamente, para as sedes da 21ª DP (Bonsucesso), 93ª DP (Volta Redonda) e 54ª DP (Belford Roxo), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Os donos dos estabelecimentos foram autuados no Jogo de Azar, da Lei das Contravenções Penais.

Para denunciar bingos de clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento do Disque Denúncia: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp do Disque Denúncia: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ