Adolescente é detido após pichar assento de BRT na Zona Oeste

Na tarde da última sexta-feira (5), um adolescente foi apreendido depois de pichar o assento de um ônibus do BRT. O caso aconteceu no corredor Transoeste, em um coletivo da linha 17, que faz o trajeto Campo Grande x Santa Cruz.

O jovem foi detido após a denuncia de um passageiro feita a um funcionário da Mobi-Rio, responsável pela administração do sistema, na estação de Santa Cruz, na Zona Oeste.

Segundo a Mobi-Rio, depois da denúncia, uma equipe do BRT Seguro que fazia patrulhamento no local foi acionada e encontrou o pichador. Outro adolescente que também participou da ação conseguiu fugir e duas jovens que estavam com eles agrediram verbalmente e ameaçaram uma agente. O trio foi levado para a 36ª DP (Santa Cruz).