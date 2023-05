Preso acusado de integrar quadrilha especializada em roubar cordões de ouro no Rio

Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, na quinta-feira (04), um homem acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubar cordões de ouro de pedestres. Ele era o responsável por transportar um dos ladrões e a arma de fogo para o local onde atacariam as vítimas. Os crimes ocorriam com os autores a bordo de motocicletas, com o preso dando cobertura aos comparsas.

Segundo as investigações, o carro utilizado era alugado. O veículo estava na posse do autor para que ele pudesse exercer a atividade de motorista de transporte por aplicativo, mas ele também o usava nas ações criminosas.

Em janeiro deste ano, outro integrante da quadrilha foi preso por policiais da 42ª DP, após dar entrada no Hospital Albert Schweitzer. Ele alegava que havia sofrido uma tentativa de roubo, mas, na verdade, havia sido baleado enquanto praticava um roubo. Na ocasião, imagens de câmeras de segurança foram analisadas e mostraram um carro que fornecia cobertura para os demais integrantes da quadrilha. O condutor do veículo deu fuga e socorreu o comparsa ferido para o hospital em Realengo.

A partir disso, os agentes conseguiram identificar e capturar o outro envolvido. A quadrilha é oriunda da Vila Vintém, na Zona Oeste.