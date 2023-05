Bala perdida mata adolescente no Recreio dos Bandeirantes

Um adolescente, de 13 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida dentro da própria casa, na tarde desta sexta-feira (5), na Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Oeste do Rio.

Arthur Moreira tinha acabado de chegar da escoa quando foi atingido no pescoço. Segundo o pai do menino, não tinha nenhum tiroteio na comunidade na hora do incidente. Ele ouviu um tiro e, em seguida, viu Arthur ensanguentado no chão.

O menino foi socorrido, por volta das 12h30, e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde morreu.