Corpo é encontrado dentro de lixeira no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (5), policiais militares do 3º BPM (Méier) foram acionados para checar a ocorrência de um corpo que foi deixado dentro de uma lixeira na Rua Limeira, em um dos acessoas à comunidade JJ, em Tomás Coelho, Zona Norte do Rio.

Chegando ao local os agentes encontraram a vítima, um homem que ainda não foi identificado, com os pés arrancados e com sinais de tortura pelo corpo.

A área foi isolada pelos policiais para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.

A PM busca entender a motivação e autoria do crime. O corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.