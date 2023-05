Polícia Civil prende frente do Complexo do Roseiral, em Belford Roxo

Policiais civis da 39ª DP realizaram, nesta sexta-feira (5), a prisão do chefe do tráfico do Complexo do Roseiral, Renan Leandro Silva de Souza, vulgo Monstrão. A ação foi realizada no momento em que ele visitava a namorada no Bairro de Vila Teodoro, em Nova Iguaçu.

Monstrão. segundo a polícia, é traficante oriundo da Vila Kelson’s e, em meados de 2017, virou frente da comunidade do Roseiral, localizada em Belford Roxo. Em suas anotações criminais responde por tráfico e homicídio, tendo sido preso em 2019 e colocado em liberdade em 2022.

Ele é acusado de ter matado um policial militar na porta de casa, em Belford Roxo, e atentado contra a vida de outro policial no bairro Maringá, no mesmo município. Monstrão responde ainda por diversos roubos em Magé e Piabetá.