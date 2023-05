Médico acusado de tentativa de homicídio continua realizando cirurgias no Rio

O cirurgião plástico Bolívar Guerrero, que responde pelo processo de erro médico, mantém seu registro profissional ativo e continua realizando procedimentos na clínica Santa Branca, em Duque de Caxias. O profissional é acusado de tentativa de homicídio qualificado e por motivo torpe contra após uma cirurgia plástica malsucedida na dona de casa Daiana Chaves. Ele foi solto no último dia 15 de fevereiro.

De acordo com as redes sociais do cirurgião plástico, os atendimentos continuam acontecendo na mesma clínica onde os procedimentos investigados ocorreram, inclusive com uma fila de espera para suas cirurgias. Apesar da prisão anterior, o advogado de Bolívar, Alexandre Costa, confirmou que ele voltou a clinicar desde que foi solto por ordem da Justiça, mas só retomou à sala de cirurgia em abril.



Embora ainda responda pelo processo de erro médico, o médico equatoriano não teria impedimentos para atuar, de acordo com o Conselho Regional de Medicina (Cremerj), onde Bolívar é qualificado para a especialidade de cirurgia plástica. Segundo o responsável pela defesa, o processo contra o médico não o impede judicialmente de exercer a profissão.

Entretanto, a paciente Daiana Chaves alega ter passado por quatro meses de internação após os procedimentos feitos na clínica do médico equatoriano, e por conta da negativa de transferência da paciente, Bolívar foi acusado por homicídio tentado.