Polícia resgata animais sob condição de maus-tratos na Baixada Fluminense

O dono do local foi preso em flagrante por maus-tratos - Foto: Reprodução/TV Globo

O dono do local foi preso em flagrante por maus-tratos - Foto: Reprodução/TV Globo

Mais de 70 animais foram resgatados de uma casa em Mesquita, na Baixada Fluminense, após uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, os bichos viviam no meio da sujeira, sem água e sem comida.

O dono do local foi identificado como Alex Pinheiro de Mendonça. Ele foi preso em flagrante por maus-tratos.

Com a operação, que foi feita em parceria com a Prefeitura do Rio, parte dos animais foi levada para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste. Já a outra parte, está recebendo o cuidado de voluntários. Eles serão preparados para adoção.

Segundo os investigadores, Alex pedia doações para manter os animais saudáveis, arrecadava dinheiro nas ruas do Rio de Janeiro e levava para sua casa, na Baixada.

Ainda de acordo com os agentes, Alex ainda mantinha um sítio em Tinguá, Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, onde outros animais também sofriam maus-tratos.

No sítio, os policiais encontraram Sandro Silva da Costa que também foi preso.

Em depoimento na delegacia, Alex disse que era o tutor dos animais, que organizava campanhas de doação e que pagava a Sandro para dar água e comida aos bichos.

Ao contrário da afirmação de Alex, Sandro, o outro preso, disse aos policiais que não era funcionário dele.