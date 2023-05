Chefe de facção de MG e advogada são presos pelo MP do Rio

Nesta sexta-feira (5), o chefe de uma facção criminosa que age em Minas Gerais e uma advogada foram presos por equipes do Ministério Público do Rio.

A ação fez parte da 'Operação Bloodworm', deflagrada pelo MP de Mato Grosso do Sul com o objetivo cumprir 92 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão contra integrantes da facção. Além de Rio e MS, agentes agiram também em Goiás, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Roberto Ricardo de Freitas Junior, apontado como o chefe da facção em MG, foi preso em Copacabana, na Zona Sul da capital. Já a advogada foi localizada no Centro. Ambos foram levados para a Cidade da Polícia.

A investigação durou 15 meses e descobriu que o estado se tornou "uma importante rota do tráfico de drogas e de armas", de acordo com o órgão, por causa de sua localização: faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia.