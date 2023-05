Polícia prende músico que estuprou e produziu vídeos da própria irmã de 5 anos

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) deflagraram, nesta quinta-feira (04), a "Operação CTRL+L 4", contra um homem de 22 anos acusado de estuprar e produzir vídeos de pornografia infantojuvenil com a própria irmã, de 5 anos. Ele foi preso na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

A operação contou com apoio dos núcleos de inteligência da Polícia Federal e do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). O acusado, que é músico, produzia e armazenava imagens e vídeos de abuso sexual infantil e guardava todo esse acervo digital em um servidor de nuvem.

As investigações apontaram que, em meio as imagens e vídeos com conteúdo de pornografia infantojuvenil encontrados na nuvem mantida pelo músico, havia material com a própria irmã dele, evidenciando que o suspeito também se dedicava à produção do conteúdo.

O nome CTRL+L faz referência a um comando utilizado na informática para a busca e localização de arquivos, textos e formatações. A operação é mais uma fase de uma série de ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que estão sendo desenvolvidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.