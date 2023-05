Grande Rio registra 70 vítimas de balas perdidas em quatro meses

Na última quarta-feira (03), duas mulheres foram vítimas de balas perdidas em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma delas morreu e uma ficou ferida. Com mais este caso, o Grande Rio chega ao marco de 70 vítimas de balas perdidas em pouco mais de quatro meses.

Dessas vítimas, 23 morreram e 47 ficaram feridas. 37 pessoas foram vítimas durante operações policiais e 11 vítimas durante disputas de grupos armados. Do total, 10 vítimas eram crianças.

O marco significa um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado (40 vítimas). No entanto, se tomarmos apenas as pessoas mortas, a alta é assustadora. Em 2022, até 03 de maio, sete pessoas haviam morrido vítimas de balas perdidas. Em 2023 já são 23 pessoas: quatro crianças, um adolescente, um idoso e seis mulheres. Três pessoas foram atingidas e morreram em sua própria casa, três estavam em bares e uma foi morreu em transporte público.

SOBRE O FOGO CRUZADO

O Fogo Cruzado é um Instituto que usa tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da transformação social e da preservação da vida.

Com uma metodologia própria e inovadora, o laboratório de dados da instituição produz 40 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife e de Salvador.

Através de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado recebe e disponibiliza informações sobre tiroteios, checadas em tempo real, que estão no único banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto.