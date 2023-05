Polícia Civil prende mulher que encomendou o homicídio de ex-genro

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quinta-feira (04/05), uma mulher apontada como mandante do assassinato do próprio ex-genro, o norte-americano Leuvis Manuel Olivero Ramos. Ela foi capturada em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Também são apontados como autores, o ex-companheiro dela, sua filha e um outro homem, ainda não identificado.

O crime ocorreu em outubro de 2021, em Vila Isabel, na Zona Norte. Naquele dia, Leuvis se encontrou com a presa, que era quem buscava a filha dele. Logo depois disso, ele foi morto com diversos tiros por um homem que desembarcou de um veículo.

As investigações demonstraram que os ex-sogros da vítima estiveram no local anteriormente, onde arquitetaram o plano com o executor. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o ex-sogro desembarca do veículo da mulher e entra no veículo do outro autor, ajustando os últimos detalhes do homicídio, voltando depois para o automóvel dela.

Segundo apurado, a mulher fez contato com a vítima, agendando o horário e local em que ela receberia a menor, que estava com Leuvis. O ex-sogro teria sido o responsável por indicar ao executor quem seria a vítima, que foi morta pouco depois.

As investigações demonstraram, ainda, que a relação entre a vítima e sua ex-companheira era extremamente conturbada. Ela teria concordado com o plano engendrado por sua mãe e seu padrasto.

As buscas continuam para localizar e prender o homem e para identificar o outro envolvido.